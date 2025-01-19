Заложницы, освобожденные сегодня ХАМАС, вернулись в Израиль -ЦАХАЛ

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три израильтянки, освобожденные в секторе Газа, в сопровождении военных благополучно прибыли на территорию Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад в сопровождении сил Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности освобожденные заложницы пересекли границу и оказались на израильской территории. Освобожденные заложницы сейчас едут на первоначальную точку встречи на юге Израиля, где они пройдут первичный медицинский осмотр», — говорится в заявлении.