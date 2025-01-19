Заложницы, освобожденные сегодня ХАМАС, вернулись в Израиль -ЦАХАЛ
19:15 19.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три израильтянки, освобожденные в секторе Газа, в сопровождении военных благополучно прибыли на территорию Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Некоторое время назад в сопровождении сил Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности освобожденные заложницы пересекли границу и оказались на израильской территории. Освобожденные заложницы сейчас едут на первоначальную точку встречи на юге Израиля, где они пройдут первичный медицинский осмотр», — говорится в заявлении.
НОВОСТИ
- 17:55 19.01.2025
- Три заложницы переданы «Красному кресту» представителями ХАМАС - СМИ
- 16:45 19.01.2025
- Глава МИД Франции пообещал отреагировать «железной волей», если США повысит пошлины на товары из ЕС
- 15:45 19.01.2025
- Причастность РФ к повреждению кабелей на дне Балтики западные разведслужбы не нашли
- 12:30 19.01.2025
- Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу
- 12:25 19.01.2025
- Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Воздвиженка в ДНР
- 11:40 19.01.2025
- Ушел в отставку министр национальной безопасности Израиля
- 11:30 19.01.2025
- Радио Kan сообщило, что ХАМАС передал посредникам список заложников
- 10:05 19.01.2025
- Прекращение огня в Газе не вступит в силу до тех пор, пока ХАМАС не передаст список заложников - ЦАХАЛ
- 10:00 19.01.2025
- Сервис TikTok прекратил работу в США
- 09:44 19.01.2025
- Британский премьер может оказаться «в конце очереди» лидеров, желающих приехать к Трампу в Вашингтон - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать