ЕС не должен думать, что его солдаты будут маршировать по Красной площади в Москве — Орбан
18:40 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз не должен заблуждаться, полагая, что Запад сможет победить Россию в военном конфликте из-за Украины и его солдаты будут маршировать по Красной площади в Москве. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште на конференции, посвященной итогам председательства его страны в Совете ЕС во второй половине 2024 года.
«Венгерское председательство подняло флаг мира, открыло двери для прекращения огня и мирных переговоров [об урегулировании на Украине], начало диалог с воюющими сторонами и оказало давление на европейских лидеров с целью возобновления дипломатии и общения. Только в войнах, где стороны стремятся уничтожить друг друга, нет необходимости в общении», — сказал глава правительства. Конференция организована научно-образовательным центром Коллегия Матьяша Корвина и институтом Szazadveg («Конец столетия»).
«Но неужели мы думаем, что наши солдаты будут маршировать под флагом Европейского союза на Красной площади в Москве? Если мы так не думаем, то должны держать открытыми дипломатические каналы для переговоров. Мы так и поступили, даже если смогли сделать это только на национальной основе, поскольку большинство государств — членов ЕС по-прежнему выступают против мира», — подчеркнул Орбан.
Он предупредил, что «если на Европейском континенте начнется война, то проиграют все». По его мнению, ЕС уже оказался в проигрыше из-за своей стратегии в поддержку военных действий на Украине и санкций против России. «В войну вступила не только Украина, но и все европейские национальные экономики. Цены стремительно растут, наши деньги расходуются на нужды украинского фронта, санкции нанесли удар по нашим компаниям, а цены на энергоносители убивают европейские компании, которые были конкурентоспособны до войны», — пояснил Орбан.
Глава правительства считает, что конфликт на Украине должен быть урегулирован как можно скорее и именно на это была направлена миротворческая миссия Венгрии, которую теперь сможет продолжить избранный президент США Дональд Трамп.
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