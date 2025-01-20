0
0
120
НОВОСТИ

ЕС не должен думать, что его солдаты будут маршировать по Красной площади в Москве — Орбан

18:40 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не должен заблуждаться, полагая, что Запад сможет победить Россию в военном конфликте из-за Украины и его солдаты будут маршировать по Красной площади в Москве. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште на конференции, посвященной итогам председательства его страны в Совете ЕС во второй половине 2024 года.

«Венгерское председательство подняло флаг мира, открыло двери для прекращения огня и мирных переговоров [об урегулировании на Украине], начало диалог с воюющими сторонами и оказало давление на европейских лидеров с целью возобновления дипломатии и общения. Только в войнах, где стороны стремятся уничтожить друг друга, нет необходимости в общении», — сказал глава правительства. Конференция организована научно-образовательным центром Коллегия Матьяша Корвина и институтом Szazadveg («Конец столетия»).

«Но неужели мы думаем, что наши солдаты будут маршировать под флагом Европейского союза на Красной площади в Москве? Если мы так не думаем, то должны держать открытыми дипломатические каналы для переговоров. Мы так и поступили, даже если смогли сделать это только на национальной основе, поскольку большинство государств — членов ЕС по-прежнему выступают против мира», — подчеркнул Орбан.

Он предупредил, что «если на Европейском континенте начнется война, то проиграют все». По его мнению, ЕС уже оказался в проигрыше из-за своей стратегии в поддержку военных действий на Украине и санкций против России. «В войну вступила не только Украина, но и все европейские национальные экономики. Цены стремительно растут, наши деньги расходуются на нужды украинского фронта, санкции нанесли удар по нашим компаниям, а цены на энергоносители убивают европейские компании, которые были конкурентоспособны до войны», — пояснил Орбан.

Глава правительства считает, что конфликт на Украине должен быть урегулирован как можно скорее и именно на это была направлена миротворческая миссия Венгрии, которую теперь сможет продолжить избранный президент США Дональд Трамп.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 20.01.2025
Трампа в церкви сопровождали президент Аргентины, Джонсон, Цукерберг и Безос
0
105
18:00 20.01.2025
В ЕК признали, что газ из РФ продолжает поступать на рынок ЕС, несмотря на усилия Брюсселя
0
262
17:32 20.01.2025
Шольц считает «нормальным», что его не пригласили на инаугурацию Трампа
0
305
17:12 20.01.2025
РФ поздравляет Трампа со вступлением сегодня в должность — Путин
0
359
17:00 20.01.2025
Байден помиловал лиц, которым Трамп угрожал преследованием
0
336
16:32 20.01.2025
Вагенкнехт назвала США «ослабевающей» державой, борющейся за влияние за счет союзников
0
380
16:12 20.01.2025
Володин поручил подготовить поправку о праве регионов определять модель МСУ
0
386
16:00 20.01.2025
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 460 военных и 4 танка
0
384
15:32 20.01.2025
Причина санкций против Грузии в том, что она не открыла «второй фронт» против РФ — власти
0
453
15:12 20.01.2025
На Украине уже незаконно мобилизуют мужчин с 18 лет — депутат Рады
0
506

Возврат к списку