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В Германии предложили ввести режим ЧС из-за ситуации с мигрантами - СМИ

14:06 26.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) намерена вынести на голосование Бундестага резолюцию с предложениями по миграционной политике. Как пишет газета Bild, она содержит пункт о необходимости объявления в Германии чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов, что позволит властям ввести полный контроль на границах с соседними странами.

В проекте резолюции, выдержки из которого приводит издание, говорится о «новых масштабах насилия», с которым все чаще сталкивается страна. Упоминается недавнее нападение афганца на прохожих в городе Ашаффенбург, в результате которого погибли два человека, включая ребенка. «Германский Бундестаг отказывается признавать, что это является новой нормальностью в Германии», — отмечается в документе. «В этой ситуации, если европейские меры не работают, обязанность Германии и тем самым ее правительства применить в приоритетном порядке национальное законодательство — так, как это предусмотрено европейскими договоренностями для чрезвычайных ситуаций», — говорится в нем.

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