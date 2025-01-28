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НОВОСТИ

В Армении заявили, что ВС Азербайджана продолжают находиться на ее территории

11:20 28.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый замминистра обороны, начальник Генерального штаба Армении Эдвард Асрян заявил, что Вооруженные силы Азербайджана продолжают находиться на армянской территории, однако для решения этого вопроса Ереван намерен дождаться результатов делимитации.

«Ситуация на границах относительно стабильная, скоплений войск противника не наблюдается. Безусловно, у нас должна быть обеспокоенность, поскольку противник продолжает находиться на суверенных территориях Армении. Но мы свою задачу выполняем и вместе с политическим руководством страны идем по пути мира, по пути делимитации и демаркации границы», — сказал он журналистам в воинском пантеоне «Ераблур».

Он не стал отвечать на вопрос, стоит ли ожидать вывода азербайджанских сил из курортного города Джермук, и призвал дождаться результатов делимитации.

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