Суд в Пакистане приговорил четырех мужчин к казни за богохульство в интернете

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд пакистанского города Равалпинди приговорил к смертной казни четырех обвиняемых в оскорблении в социальных сетях пророка Мухаммеда и священного Корана. Об этом сообщает газета The Times of India.

Стороной обвинения в суде выступала общественная юридическая Комиссия по противодействию богохульству, которая собрала доказательства вины подсудимых и инициировала процесс над ними. Осужденные к смертной казни за богохульство имеют право подать апелляцию на приговор.

Разделы 295-298 Уголовного кодекса Пакистана квалифицируют оскорбления Корана и пророка Мухаммеда как тяжкие преступления, которые караются вплоть до смертной казни. Действующий Закон о богохульстве имеет значительное влияние на свободу вероисповедания в исламской республике.

Пакистанские правозащитники заявляют, что представители религиозных меньшинств, особенно христиане, часто становятся в стране обвиняемыми в богохульстве. По данным Национальной комиссии справедливости и мира, общественной организации по защите прав человека, за последние 20 лет в Пакистане 774 мусульманина и 760 представителей религиозных меньшинств были обвинены в богохульстве. Хотя законы исламской республики предусматривают смертную казнь за это преступление, до сих пор ни один такой вынесенный приговор не был приведен в исполнение. В то же около 100 человек подверглись в стране внесудебным расправам за оскорбление Корана.