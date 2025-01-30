Ученые NASA во фрагментах астероида обнаружили «кирпичики жизни»

22:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пробы с астероида Бенну выявили комплекс органических соединений и минералов, ключевых для возникновения жизни. Об этом сообщило NASA.

Анализ образцов, доставленных миссией OSIRIS-REx, подтвердил наличие аминокислот, углеводородов и водосодержащих фосфатов. «Эти компоненты могли сыграть решающую роль в доставке „кирпичиков жизни“ на раннюю Землю», — заявил ведущий научный сотрудник проекта Данте Лауретта. Открытие поддерживает теорию о том, что астероиды и кометы стали катализаторами биохимической эволюции.