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Ученые NASA во фрагментах астероида обнаружили «кирпичики жизни»

22:51 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пробы с астероида Бенну выявили комплекс органических соединений и минералов, ключевых для возникновения жизни. Об этом сообщило NASA.

Анализ образцов, доставленных миссией OSIRIS-REx, подтвердил наличие аминокислот, углеводородов и водосодержащих фосфатов. «Эти компоненты могли сыграть решающую роль в доставке „кирпичиков жизни“ на раннюю Землю», — заявил ведущий научный сотрудник проекта Данте Лауретта. Открытие поддерживает теорию о том, что астероиды и кометы стали катализаторами биохимической эволюции.

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