Премьер Дании удовлетворена поддержкой стран ЕС по Гренландии
17:00 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен удовлетворена полной поддержкой стран ЕС по ситуации вокруг Гренландии. Об этом она заявила после обсуждения вопроса с коллегами на неформальном саммите в Брюсселе.
«Никто не имеет возражений, — цитирует премьера агентство Ritzau. — Именно ЕС-27 очень значимо и очень четко заявляют о своей поддержке Дании. Надо сказать, что сейчас у нас много хороших друзей по всему миру — в странах Северной Европы, в Европе, во всем мире. И, конечно же, мы сильны, когда действуем сообща».
На прошлой неделе Фредериксен посетила Берлин, Париж и Брюссель, переговорив с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Во вторник датская премьер отправилась в Лондон, чтобы встретиться с британским коллегой Киром Стармером.
Правительство Дании также находится в контакте с администрацией США, но пока не пытается договориться о встрече с американским президентом. «У нас много контактов в американской администрации. Сейчас мы работаем на других уровнях, помимо встречи с президентом», — рассказала Фредериксен в интервью Danmarks radio.
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