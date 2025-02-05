В Гренландии назвали угрозой безопасности территориальные претензии Трампа — WP

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление хозяина Белого дома Дональда Трампа о необходимости присоединить Гренландию к США следует рассматривать как угрозу. Такую позицию изложил председатель гренландской Демократической партии Йенс Фредерик Нильсен.

«Это угроза политической независимости, мы должны защищаться», — приводит его слова газета The Washington Post (WP).

Депутат выступил на заседании гренландского парламента, на котором был принят закон о запрете финансирования политических партий и их молодежных отделений из-за рубежа. По оценке издания, закон направлен на защиту от попыток Трампа повлиять на судьбу арктического острова.