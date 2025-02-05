0
0
166
НОВОСТИ

В Гренландии назвали угрозой безопасности территориальные претензии Трампа — WP

12:32 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление хозяина Белого дома Дональда Трампа о необходимости присоединить Гренландию к США следует рассматривать как угрозу. Такую позицию изложил председатель гренландской Демократической партии Йенс Фредерик Нильсен.

«Это угроза политической независимости, мы должны защищаться», — приводит его слова газета The Washington Post (WP).

Депутат выступил на заседании гренландского парламента, на котором был принят закон о запрете финансирования политических партий и их молодежных отделений из-за рубежа. По оценке издания, закон направлен на защиту от попыток Трампа повлиять на судьбу арктического острова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:20 05.02.2025
Российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области
0
42
13:05 05.02.2025
Требования Зеленского дать Украине ядерное оружие «граничат с безумием» — Песков
0
90
13:00 05.02.2025
Руководство СДПГ не хотело выдвижения кандидатуры Шольца на пост канцлера ФРГ — СМИ
0
88
12:20 05.02.2025
Новая попытка Трампа оказать давление на Тегеран провалится — глава МИД Ирана
0
216
12:05 05.02.2025
В Таджикистане экс-главу МИД приговорили к 27 годам тюрьмы по делу о попытке переворота
0
227
12:00 05.02.2025
Зеленский утверждает, что за время боевых действий ВСУ потеряли 45,1 тыс. убитыми
0
238
11:32 05.02.2025
61% россиян планирует продолжить работу по достижении пенсионного возраста
0
287
11:20 05.02.2025
В ЕС «сыты по горло» попытками фон дер Ляйен руководить внешней политикой союза — Politico
0
302
11:05 05.02.2025
Google отказался от принципа не использовать ИИ в разработке вооружений в своей программе
0
300
11:00 05.02.2025
Переселение палестинцев из сектора Газа могут оплатить страны региона — Трамп
0
306

Возврат к списку