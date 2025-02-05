Отчет по крушению самолета под Актау подтверждает, что экипаж выбирал аэродром для посадки

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опубликованный Минтрансом Казахстана отчет по крушению самолета AZAL подтверждает, что именно экипаж выбирал в качестве запасного аэродрома для посадки аэропорт в Актау, сообщили в Росавиации.

Пилот сообщил российским диспетчерам о попадании в самолет птиц и взрыве кислородного баллона. При этом экипаж не воспользовался предложенными российскими диспетчерами альтернативными аэропортами Махачкалы и Минеральных Вод, хотя аэропорты были технически готовы принять самолет, добавили в Росавиции.

«При этом предварительный отчет подтверждает ранее появившуюся информацию о том, что именно экипаж выбирал запасной аэродром для посадки, самостоятельно остановив выбор на Актау. Предложенными российскими диспетчерами альтернативными аэропортами Махачкала и Минеральные Воды, несмотря на техническую готовность этих аэродромов принять самолет, экипаж не воспользовался», — говорится в сообщении.