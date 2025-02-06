Баканов сменил Борисова на посту главы Роскосмоса

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.

Новым главой государственной корпорации по космической деятельности назначен Дмитрий Баканов — ранее он был заместителем министра транспорта РФ.