МУС продолжит работу, несмотря на санкции США — заявление

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный уголовный суд (МУС) резко осудил меры, принятые в его отношении США. Об этом говорится в заявлении инстанции.

«МУС осуждает издание США указа, предусматривающего введение санкций против его должностных лиц и нанесение ущерба его независимой и беспристрастной работе, — отмечается в документе. — Суд решительно поддерживает свой персонал и обязуется продолжать обеспечивать правосудие и давать надежду миллионам невинных жертв преступлений по всему миру».