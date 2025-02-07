МУС продолжит работу, несмотря на санкции США — заявление
12:32 07.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный уголовный суд (МУС) резко осудил меры, принятые в его отношении США. Об этом говорится в заявлении инстанции.
«МУС осуждает издание США указа, предусматривающего введение санкций против его должностных лиц и нанесение ущерба его независимой и беспристрастной работе, — отмечается в документе. — Суд решительно поддерживает свой персонал и обязуется продолжать обеспечивать правосудие и давать надежду миллионам невинных жертв преступлений по всему миру».
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