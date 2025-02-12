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НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью

09:00 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

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