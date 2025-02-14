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Трамп признал, что одной из причин начала СВО стало желание Запада втянуть Украину в НАТО

09:05 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стремление Запада втянуть Киев в Североатлантический альянс стало одной из причин начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Уверенность в этом выразил президент США Дональд Трамп в четверг на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.

Как отметил Трамп, российская сторона давно «заявляла, что Украина не может быть членом НАТО». «[Предыдущий президент США Джо] Байден говорил об этом, [Владимир] Зеленский говорил об этом, — добавил американский лидер, говоря о заявлениях, касающихся возможности членства Киева в НАТО. — И, думаю, это было одной из причин начала войны».

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