Трамп признал, что одной из причин начала СВО стало желание Запада втянуть Украину в НАТО
09:05 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стремление Запада втянуть Киев в Североатлантический альянс стало одной из причин начала Россией специальной военной операции (СВО) на Украине. Уверенность в этом выразил президент США Дональд Трамп в четверг на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.
Как отметил Трамп, российская сторона давно «заявляла, что Украина не может быть членом НАТО». «[Предыдущий президент США Джо] Байден говорил об этом, [Владимир] Зеленский говорил об этом, — добавил американский лидер, говоря о заявлениях, касающихся возможности членства Киева в НАТО. — И, думаю, это было одной из причин начала войны».
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