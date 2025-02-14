При обстреле ВСУ выведена из строя единственная резервная линия энергоснабжения ЗАЭС
12:20 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Единственная резервная линия энергоснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС) 330кВ «Ферросплавная-1» выведена из строя на неопределенное время в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской ТЭС. Об этом сообщили на станции.
Линия энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1» действием защиты была отключена 11 февраля. Собственные нужды Запорожской АЭС на данный момент запитаны от высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская», напомнили там.
«Из-за ночного обстрела объектов энергетической инфраструктуры области, в частности тепловой станции, линия энергоснабжения 330кВ „Ферросплавная-1“ выведена из строя на неопределенный срок. Специалисты определяют размер ущерба, возможность и сроки восстановления оборудования», — сказано в сообщении.
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