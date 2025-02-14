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Около 40% свердловских школьников-мигрантов не знают русский язык — власти

13:20 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процент не знающих русский язык или знающих очень плохо составляет 40% от общего числа школьников-мигрантов или недавно имевших такой статус в школах Свердловской области, согласно проведенному анализу. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора региона Павел Креков.

«Процент детей мигрантов либо лиц, недавно имевших миграционный статус, то есть которые уже приобрели гражданство, — где-то около 5%. Не владеющих русским языком, с низким уровнем владения — где-то 40% „, — сказал он, уточнив, что это накладывает очевидные трудности в их обучении и воспитании.

Креков отметил, что при этом в семи школах Екатеринбурга концентрация таких учеников наибольшая.

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