Около 40% свердловских школьников-мигрантов не знают русский язык — власти
13:20 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Процент не знающих русский язык или знающих очень плохо составляет 40% от общего числа школьников-мигрантов или недавно имевших такой статус в школах Свердловской области, согласно проведенному анализу. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора региона Павел Креков.
«Процент детей мигрантов либо лиц, недавно имевших миграционный статус, то есть которые уже приобрели гражданство, — где-то около 5%. Не владеющих русским языком, с низким уровнем владения — где-то 40% „, — сказал он, уточнив, что это накладывает очевидные трудности в их обучении и воспитании.
Креков отметил, что при этом в семи школах Екатеринбурга концентрация таких учеников наибольшая.
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