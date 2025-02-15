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СМИ выяснили, кто, вероятно, будет представлять США на ожидаемых переговорах с РФ

21:01 15.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидирующая роль на ожидаемых переговорах между представителями РФ и США с американской стороны будет отведена спецпосланнику президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу и помощнику главы государства по национальной безопасности Майку Уолтцу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство подчеркивает, что в связи с этим встает вопрос о том, какую роль в переговорах будет играть спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог. По свидетельству Bloomberg, контакты между РФ и США «интенсифицировались за последнюю неделю, особенно после разгромного выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности».

Как утверждает агентство, встреча высокопоставленных официальных лиц США и России может пройти на следующей неделе в Саудовской Аравии.

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