СМИ выяснили, кто, вероятно, будет представлять США на ожидаемых переговорах с РФ
21:01 15.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидирующая роль на ожидаемых переговорах между представителями РФ и США с американской стороны будет отведена спецпосланнику президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу и помощнику главы государства по национальной безопасности Майку Уолтцу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство подчеркивает, что в связи с этим встает вопрос о том, какую роль в переговорах будет играть спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог. По свидетельству Bloomberg, контакты между РФ и США «интенсифицировались за последнюю неделю, особенно после разгромного выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности».
Как утверждает агентство, встреча высокопоставленных официальных лиц США и России может пройти на следующей неделе в Саудовской Аравии.
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