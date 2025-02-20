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НОВОСТИ

Трамп намерен выяснить, на что ушли все выделенные Киеву деньги

10:00 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время разобраться, где все выделенные Вашингтоном Украине деньги.

«Пришло время выяснить, что случилось со всеми деньгами. Он (Владимир Зеленский — прим. ТАСС) заявил, что не знает, где половина денег, или что-то вроде того. А я бы хотел выяснить, где все деньги, которые мы направляли Украине», — сказал он журналистам пресс-пула Белого дома, которые и распространили его высказывания.

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