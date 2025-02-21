Собянин: Более 30 тыс. подарков отправили москвичи участникам СВО к 23 февраля

11:40

Жители Москвы собрали для участников СВО более 30 тыс. подарков ко Дню защитника Отечества. По словам мэра города Сергея Собянина, подарки горожане приносили на более чем 50 площадок, где их принимали волонтеры. В акции участвовали как простые москвичи, так и организации, например, школы и колледжи, госучреждения и предприятия, коммерческие организации.

В подарках – теплые вещи, гигиенические средства, кондитерские изделия.

"Конечно, военные также получат открытки с добрыми пожеланиями и словами поддержки. Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи передал коробку рисунков и упаковку открыток. На них размещен QR-код, с помощью которого можно послушать трогательные рассказы для пап и дедушек, находящихся в зоне СВО", – отметил мэр.