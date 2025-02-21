Итоги СВО подводить еще рано, ее цели должны быть достигнуты — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается, ее итоги подводить еще рано. Все цели, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут достигнуты, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Каких-то специальных форматов не предусмотрено», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируются ли у главы государства мероприятия по случаю трех лет с начала СВО.

«Итоги подводить еще рано, СВО продолжается. Все цели, которые поставлены главой государства и верховным главнокомандующим, должны быть достигнуты», — отметил Песков.