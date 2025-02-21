ЕК предложила использовать спутники и морские беспилотники для слежки за танкерами РФ
15:32 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия предложила создать общеевропейскую систему космического мониторинга повреждения подводных кабелей и выявления «подозрительной активности на море», а также использовать морские военные беспилотники для наблюдения за российским танкерами, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представляя данную инициативу.
«Космическое наблюдение, в том числе с использованием европейской спутниковой системы Copernicus, позволит нам выявлять подозрительную активность на море», — сказал он.
По его словам, это также позволит «отслеживать подозрительные российские танкеры». Кубилюс сообщил, что для этих целей также должны «быть использованы морские военные и гражданские беспилотники».
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