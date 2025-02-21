0
0
0
НОВОСТИ

ЕК предложила использовать спутники и морские беспилотники для слежки за танкерами РФ

15:32 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия предложила создать общеевропейскую систему космического мониторинга повреждения подводных кабелей и выявления «подозрительной активности на море», а также использовать морские военные беспилотники для наблюдения за российским танкерами, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представляя данную инициативу.

«Космическое наблюдение, в том числе с использованием европейской спутниковой системы Copernicus, позволит нам выявлять подозрительную активность на море», — сказал он.

По его словам, это также позволит «отслеживать подозрительные российские танкеры». Кубилюс сообщил, что для этих целей также должны «быть использованы морские военные и гражданские беспилотники».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 21.02.2025
Рубль стал самой перспективной валютой на развивающихся рынках — Bloomberg
0
83
15:00 21.02.2025
Во Франции для борьбы с насилием в школах планируют досматривать учеников — министр
0
124
14:32 21.02.2025
Песков опроверг, что РФ потребовала вывод войск НАТО из Восточной Европы
0
197
14:12 21.02.2025
Российские войска освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР
0
233
14:00 21.02.2025
Итоги СВО подводить еще рано, ее цели должны быть достигнуты — Песков
0
257
13:32 21.02.2025
Власти Швеции расследуют возможное новое повреждение подводного кабеля — премьер
0
295
13:20 21.02.2025
Более половины поляков выступают за размещение в Польше ядерного оружия — опрос
0
301
13:05 21.02.2025
В ФРГ заявили, что потратили на Украину 40 млрд евро
0
323
13:00 21.02.2025
НАТО ведет разработку доктринальных документов для операций на морском дне — Совбез РФ
0
338
12:32 21.02.2025
Украинцы презирают Зеленского и не станут за него голосовать — Маск
0
375

Возврат к списку