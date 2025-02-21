ЕК предложила использовать спутники и морские беспилотники для слежки за танкерами РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия предложила создать общеевропейскую систему космического мониторинга повреждения подводных кабелей и выявления «подозрительной активности на море», а также использовать морские военные беспилотники для наблюдения за российским танкерами, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представляя данную инициативу.

«Космическое наблюдение, в том числе с использованием европейской спутниковой системы Copernicus, позволит нам выявлять подозрительную активность на море», — сказал он.

По его словам, это также позволит «отслеживать подозрительные российские танкеры». Кубилюс сообщил, что для этих целей также должны «быть использованы морские военные и гражданские беспилотники».