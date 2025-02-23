Дуда: Нет опасений, что американское присутствие в Польше сократится

11:15 Источник: Интерфакс

Президент Польши Анджей Дуда сообщил по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, что Вашингтон не намерен сокращать американское военное присутствие в республике и рассматривает его усиление.

"Трамп предусматривает скорее усиление присутствия американской армии, если речь о Польше", - заявил Дуда по итогам встречи, его цитирует агентство PAP.

"Для меня вывод ясен и очевиден: нет опасений, что американское присутствие в Польше сократится, скорее следует предположить, что оно усилится", - подчеркнул польский президент.