Дуда: Нет опасений, что американское присутствие в Польше сократится
11:15 23.02.2025 Источник: Интерфакс
Президент Польши Анджей Дуда сообщил по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, что Вашингтон не намерен сокращать американское военное присутствие в республике и рассматривает его усиление.
"Трамп предусматривает скорее усиление присутствия американской армии, если речь о Польше", - заявил Дуда по итогам встречи, его цитирует агентство PAP.
"Для меня вывод ясен и очевиден: нет опасений, что американское присутствие в Польше сократится, скорее следует предположить, что оно усилится", - подчеркнул польский президент.
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