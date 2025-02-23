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НОВОСТИ

На следующей неделе пройдут переговоры между РФ и США по раздражителям в двусторонних отношениях - Рябков

17:10 23.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры России и Соединенных Штатов по раздражителям в двусторонних отношениях пройдут в конце следующей недели. Встреча состоится на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы открыты к контактам с американской стороной, в частности, по раздражителям в двусторонних отношениях. Ждем реального прогресса, когда пройдет встреча, запланированная на конец начинающейся недели», — сказал он.

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