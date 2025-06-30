Польша при Туске не отправит войска на Украину — пресс-секретарь кабмина

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша при премьере Дональде Туске не отправит своих военных на Украину, ограничившись логистической поддержкой тех стран, которые решатся на такой шаг. Об этом заявил в интервью газете Rzeczpospolita пресс-секретарь правительства страны Адам Шлапка.

«Нет, мы не направим солдат [на Украину]. Вместо этого мы будем поддерживать, в том числе в логистическом плане, те государства, которые в будущем захотят предоставить Украине такие гарантии», — ответил Шлапка на соответствующий вопрос издания.