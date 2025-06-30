Глава МИД Пакистана выступил за создание новой организации сотрудничества в Южной Азии
12:32 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пакистан считает Ассоциацию регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК) недееспособной интеграционной структурой и выступает за создание нового механизма. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, выступая на торжественной церемонии по случаю 52-й годовщины создания Института стратегических исследований Исламабада.
«Считаем, что пришло время переосмыслить региональное сотрудничество в Южной Азии и в нашем расширенном соседстве. Негативные импульсы доминирования и гегемонии долгое время тормозили этот процесс и сделали СААРК недееспособным, — заявил Дар. — Вместо этого нашему региону нужен позитивный дух солидарности, взаимовыгодного сотрудничества и общего процветания. Страны Южной Азии могут образовывать группы с переменной геометрией по вопросам от экономики до технологий и связи. Бангладеш, Китай и Пакистан недавно сформировали трехсторонний механизм для содействия сотрудничеству в широком спектре областей, представляющих общий интерес. В дальнейшем такие механизмы могут быть предусмотрены с другими государствами Южной Азии на основе принципов общего интереса, взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества».
Потенциальными участниками новой организации, нацеленной на расширение регионального сотрудничества посредством наращивания торговли и коммуникаций, помимо Пакистана, Бангладеш и Китая, могут стать страны Южной Азии, за вероятным исключением Индии, а также Шри-Ланка, Мальдивы и Афганистан.
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