Стремление ФРГ заполучить ядерное оружие повысит угрозу войны — Вагенкнехт

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт подвергла критике председателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге (парламенте) Йенса Шпана за его заявление о том, что Германия должна получить доступ к атомному оружию.

«Дискуссии о наращивании вооружения становятся все безумнее», — написала лидер BSW в соцсети X. «Еще больше атомного оружия не сделают наш мир безопаснее, но повысят угрозу войны. Не в последнюю очередь потому, что тем самым растет опасность, что уже недопонимание может вызвать обмен ядерными ударами, что сделает Европу непригодной для жизни», — отметила Вагенкнехт. Она высказала мнение, что Шпан тем самым хочет отвлечь внимание общественности от громкого скандала вокруг чрезмерных закупок Минздравом, возглавляемым им во время пандемии коронавируса, защитных масок.

«Шпану следует извиниться перед налогоплательщиками и уйти из политики», — считает Вагенкнехт.

Ранее председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге заявил, что размещенного в ФРГ американского атомного оружия якобы недостаточно для «сдерживания» России, поэтому, по его мнению, Германия или ЕС должны получить доступ к ядерному арсеналу Франции или Великобритании.