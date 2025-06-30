Стремление ФРГ заполучить ядерное оружие повысит угрозу войны — Вагенкнехт
12:20 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт подвергла критике председателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге (парламенте) Йенса Шпана за его заявление о том, что Германия должна получить доступ к атомному оружию.
«Дискуссии о наращивании вооружения становятся все безумнее», — написала лидер BSW в соцсети X. «Еще больше атомного оружия не сделают наш мир безопаснее, но повысят угрозу войны. Не в последнюю очередь потому, что тем самым растет опасность, что уже недопонимание может вызвать обмен ядерными ударами, что сделает Европу непригодной для жизни», — отметила Вагенкнехт. Она высказала мнение, что Шпан тем самым хочет отвлечь внимание общественности от громкого скандала вокруг чрезмерных закупок Минздравом, возглавляемым им во время пандемии коронавируса, защитных масок.
«Шпану следует извиниться перед налогоплательщиками и уйти из политики», — считает Вагенкнехт.
Ранее председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге заявил, что размещенного в ФРГ американского атомного оружия якобы недостаточно для «сдерживания» России, поэтому, по его мнению, Германия или ЕС должны получить доступ к ядерному арсеналу Франции или Великобритании.
НОВОСТИ
- 13:05 30.06.2025
- Нельзя исключать, что в Сербии цветные революции провоцируются извне — Песков
- 13:00 30.06.2025
- ВС РФ нанесли поражение отряду спецназначения «Химера» ГУР — МО РФ
- 12:32 30.06.2025
- Глава МИД Пакистана выступил за создание новой организации сотрудничества в Южной Азии
- 12:05 30.06.2025
- Польша при Туске не отправит войска на Украину — пресс-секретарь кабмина
- 12:00 30.06.2025
- В Польше замечены танки Abrams, переданные Австралией для Украины
- 11:35 30.06.2025
- Сбер запускает Клуб акционеров – новую форму участия и доверия для частных инвесторов
- 11:32 30.06.2025
- Россия находится среди лидеров в мире по охвату тестами населения на ВИЧ — Минздрав
- 11:20 30.06.2025
- Мишустин поручил проработать использование ИИ для блокировки звонков мошенников
- 11:05 30.06.2025
- Польша в пять раз увеличит производство артиллерийских снарядов к 2026 году
- 11:00 30.06.2025
- Попытки масштабного перевооружения рискуют обернуться «исторической ошибкой» для ЕС — NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать