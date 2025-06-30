В Польше замечены танки Abrams, переданные Австралией для Украины
12:00 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские танки Abrams M1A1SA, ранее состоявшие на вооружении Австралии и затем переданные Украине, замечены в Польше. Об этом сообщает интернет-портал Defence24, ссылаясь на фотоснимки этих танков в австралийском защитном камуфляже, сделанные предположительно на территории Польши.
Официального подтверждения информации Defence24 о прибытии австралийских танков на польскую территорию со стороны Минобороны Польши не поступало.
19 мая премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что списанные австралийской армией 49 танков Abrams M1A1SA, уже отправлены и находятся «в пути на Украину».
НОВОСТИ
- 13:05 30.06.2025
- Нельзя исключать, что в Сербии цветные революции провоцируются извне — Песков
- 13:00 30.06.2025
- ВС РФ нанесли поражение отряду спецназначения «Химера» ГУР — МО РФ
- 12:32 30.06.2025
- Глава МИД Пакистана выступил за создание новой организации сотрудничества в Южной Азии
- 12:20 30.06.2025
- Стремление ФРГ заполучить ядерное оружие повысит угрозу войны — Вагенкнехт
- 12:05 30.06.2025
- Польша при Туске не отправит войска на Украину — пресс-секретарь кабмина
- 11:35 30.06.2025
- Сбер запускает Клуб акционеров – новую форму участия и доверия для частных инвесторов
- 11:32 30.06.2025
- Россия находится среди лидеров в мире по охвату тестами населения на ВИЧ — Минздрав
- 11:20 30.06.2025
- Мишустин поручил проработать использование ИИ для блокировки звонков мошенников
- 11:05 30.06.2025
- Польша в пять раз увеличит производство артиллерийских снарядов к 2026 году
- 11:00 30.06.2025
- Попытки масштабного перевооружения рискуют обернуться «исторической ошибкой» для ЕС — NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать