В Польше замечены танки Abrams, переданные Австралией для Украины

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские танки Abrams M1A1SA, ранее состоявшие на вооружении Австралии и затем переданные Украине, замечены в Польше. Об этом сообщает интернет-портал Defence24, ссылаясь на фотоснимки этих танков в австралийском защитном камуфляже, сделанные предположительно на территории Польши.

Официального подтверждения информации Defence24 о прибытии австралийских танков на польскую территорию со стороны Минобороны Польши не поступало.

19 мая премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что списанные австралийской армией 49 танков Abrams M1A1SA, уже отправлены и находятся «в пути на Украину».