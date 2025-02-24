Еще три столичных особняка признали памятниками архитектуры

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В Едином государственном реестре объектов культурного наследия пополнение – в него включены три здания, располагающихся в центре Москвы. Прежде эти дома числились как здания, имеющие промежуточны статус «выявленных объектов культурного наследия».

Первый новый московский памятник архитектуры - особняк купцов Марковых на улице Каретный ряд, д. 4, стр. 4. Там в 2022–2024 годах проводилась комплексная реставрация: были приведены в порядок фасады и интерьеры здания. В доме восстановили мезонин, вернули на историческое место лестницы, реконструировали изразцовую печь, паркет и ограждение главного фасада.

Второй памятник - жилой дом П.А. Бачуриной – И.Е. Смирнова на улице Новокузнецкой, д. 40, стр. 1 и 2. Это комплекс зданий конца XIX – начала ХХ века, первое из которых построено из дерева в стиле эклектики с добавлением элементов древнерусского зодчества. В 1913 году по проекту архитектора Сергея Воскресенского был построено новое здание, а деревянный дом стал его частью.

Третий памятник - особняк С.К. Тронше в Хомутовском тупике, д. 10, стр. 1. Это здание в стиле неоклассики с лепными рельефами и изящными оконными переплетами, в которых есть фрагменты цветных витражей. В здании сохранилась парадная лестница с фигурным металлическим ограждением и метлахской плиткой, лепнина, розетки, колонны.