Два человека задержаны в Марселе в связи со взрывом в генконсульстве РФ — ТВ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека задержаны в связи со взрывом в генконсульстве России в Марселе. Об этом сообщил телеканал RMC.

По его данным, в районе порта «были задержаны два мужчины в возрасте 48 и 59 лет после проведения проукраинского митинга». «Один из них подозревается в том, что он бросил взрывные устройства по российскому генконсульству», говорится в сообщении.