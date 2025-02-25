У ЕС нет возможности замены потенциала контингента США в Европе — Минобороны Литвы

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз ограничен в своих оборонных возможностях и не в состоянии заменить потенциал американского контингента в Европе. С такой оценкой ситуации в сфере безопасности выступила перед журналистами глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене.

«Рассуждения о том, что Европа могла бы выставить свой оборонный потенциал, который заменил бы трансатлантические силы НАТО во главе с США, геополитически нереальны», — сказала она.

По словам министра, несмотря на определенные трения между союзниками по НАТО, варианта размежевания нет. «Варианта развода нет. Нам некем заменить американцев, это никому не нужно», — отметила глава Минобороны.