У ЕС нет возможности замены потенциала контингента США в Европе — Минобороны Литвы
21:20 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз ограничен в своих оборонных возможностях и не в состоянии заменить потенциал американского контингента в Европе. С такой оценкой ситуации в сфере безопасности выступила перед журналистами глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене.
«Рассуждения о том, что Европа могла бы выставить свой оборонный потенциал, который заменил бы трансатлантические силы НАТО во главе с США, геополитически нереальны», — сказала она.
По словам министра, несмотря на определенные трения между союзниками по НАТО, варианта размежевания нет. «Варианта развода нет. Нам некем заменить американцев, это никому не нужно», — отметила глава Минобороны.
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