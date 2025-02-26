Масштаб перегрева российской экономики в четвертом квартале не уменьшился — ЦБ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масштаб перегрева российской экономики в четвертом квартале 2024 года не уменьшился, а экономический рост мог ускориться, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.

«В IV квартале масштаб перегрева экономики не уменьшился. На это указывают значительно возросшее инфляционное давление и сохраняющаяся напряженность на рынке труда», — отмечает ЦБ.

По данным регулятора, в четвертом квартале 2024 года экономический рост мог ускориться. Импульс к росту экономика получила в том числе в результате активизации бюджетных расходов в этот период.