Масштаб перегрева российской экономики в четвертом квартале не уменьшился — ЦБ
16:32 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Масштаб перегрева российской экономики в четвертом квартале 2024 года не уменьшился, а экономический рост мог ускориться, следует из резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
«В IV квартале масштаб перегрева экономики не уменьшился. На это указывают значительно возросшее инфляционное давление и сохраняющаяся напряженность на рынке труда», — отмечает ЦБ.
По данным регулятора, в четвертом квартале 2024 года экономический рост мог ускориться. Импульс к росту экономика получила в том числе в результате активизации бюджетных расходов в этот период.
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