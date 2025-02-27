Один человек погиб и один пострадал при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали Грайворон в Белгородской области. При сбросе взрывного устройства с беспилотника на автомобиль погиб мужчина, еще один получил ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали город Грайворон. В результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль погиб мирный житель. <…> Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног», — написал Гладков в своем телеграм-канале.