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НОВОСТИ

650 тысяч предпринимателей подключили СберБизнес Спасибо в 2024 году

11:06 27.02.2025

К программе лояльности СберБизнес Спасибо для предприятий малого и микробизнеса за 9 месяцев подключилось около 650 тыс. предпринимателей – клиентов Сбера. Она стартовала в апреле 2024 года.

Накопленные бонусы можно конвертировать в рубли (1 бонус равен 1 рублю), а также возвращать до 100% стоимости покупок у партнеров банка. Самая большая сумма, которую получила компания-клиент Сбера за 9 месяцев действия программы в 2024 году, – 300 тыс. бонусов. «Спасибо» начисляются на остаток по счету, а также за переводы контрагентам в рублях и операции по бизнес-карте.

Чтобы начать получать бонусы, предпринимателю достаточно иметь действующий расчетный счет в Сбере, в СберБизнесе в разделе «Все продукты и услуги» выбрать «СберБизнес Спасибо» – «Подключить». Если расчетного счет нет – его можно бесплатно открыть в СберБанк Онлайн.

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