Почти 90% украинцев считают уровень коррупции в стране высоким — опрос

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 90% жителей Украины считают уровень коррупции в стране высоким, а более трети (35,6%) полагают, что ответственность за это несет Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis, которые приводит местное издание NV.

Так, 33,6% респондентов считают уровень коррупции в стране высоким, еще 53,9% — очень высоким. Суммарно подавляющее большинство опрошенных граждан (87,5%) отмечают проблему высокого уровня коррупции на Украине, следует из данных исследования.

По мнению 57,4% украинцев, ответственность за высокий уровень коррупции лежит на властях страны в целом. 35,6% возлагают ответственность на Владимира Зеленского. Если брать отдельные государственные институты, то 39,3% считают ответственными в этом вопросе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Кроме того, по результатам опроса, 71,3% граждан отмечают, что за время эскалации украинского конфликта уровень коррупции в стране только вырос.

Опрос проводился 3–9 февраля среди граждан Украины старше 18 лет, всего были опрошены 2 тыс. респондентов.