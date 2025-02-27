Почти 90% украинцев считают уровень коррупции в стране высоким — опрос
17:00 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 90% жителей Украины считают уровень коррупции в стране высоким, а более трети (35,6%) полагают, что ответственность за это несет Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis, которые приводит местное издание NV.
Так, 33,6% респондентов считают уровень коррупции в стране высоким, еще 53,9% — очень высоким. Суммарно подавляющее большинство опрошенных граждан (87,5%) отмечают проблему высокого уровня коррупции на Украине, следует из данных исследования.
По мнению 57,4% украинцев, ответственность за высокий уровень коррупции лежит на властях страны в целом. 35,6% возлагают ответственность на Владимира Зеленского. Если брать отдельные государственные институты, то 39,3% считают ответственными в этом вопросе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Кроме того, по результатам опроса, 71,3% граждан отмечают, что за время эскалации украинского конфликта уровень коррупции в стране только вырос.
Опрос проводился 3–9 февраля среди граждан Украины старше 18 лет, всего были опрошены 2 тыс. респондентов.
НОВОСТИ
- 17:40 27.02.2025
- Лидер РПК Оджалан призвал боевиков сложить оружие и прекратить вооруженную борьбу
- 17:27 27.02.2025
- День белого медведя волонтеры «Роснефти» отмечают в разных регионах страны
- 17:12 27.02.2025
- Путин встретился в Кремле с членом Политбюро ЦК ТПК
- 16:32 27.02.2025
- Вернувшихся из зоны СВО экс-заключенных надо встроить в систему пробации — Фадеев
- 16:12 27.02.2025
- Активность иностранной разведки возросла в период СВО — Путин
- 16:07 27.02.2025
- Собянин сообщил, что в Москве установят еще 32 тыс. светильников и фонарей
- 16:00 27.02.2025
- ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 240 военных
- 15:32 27.02.2025
- Запрет на возвращение животного в место его отлова могут закрепить в законе — Останина
- 15:12 27.02.2025
- Российские войска освободили Никольский в Курской области
- 15:00 27.02.2025
- Трамп погубит Европу, считает NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать