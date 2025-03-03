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Зеленский забыл, где находится — экс-премьер Польши

15:00 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский, вступив в перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, забыл о том, где находится. Об этом заявил бывший польский премьер Лешек Миллер в беседе с порталом Onet.

«В Европе его аргументы о российской угрозе имеют действие. В США уже нет. <…> Зеленский попросту забыл, где находится», — отметил Миллер. «В Овальном кабинете он зашел слишком далеко, предположив, что отсутствие участия США в украинских вопросах может потянуть за собой последствия, связанные с Россией. Ни один американский президент не позволит ставить под сомнение силу и позицию его страны. Поэтому это была основная ошибка», — пояснил бывший политик.

По его мнению, дальнейшие переговоры между Зеленским и Трампом все еще возможны, но не факт, что это произойдет в ближайшее время. «Зеленский определенно хочет продолжить диалог, однако все зависит от решения Вашингтона. Это не так, что Зеленский может в любую минуту приехать в Белый дом, постучаться в двери и сказать: „Я здесь“, — подчеркнул Миллер.

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