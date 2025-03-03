Зеленский забыл, где находится — экс-премьер Польши
15:00 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский, вступив в перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, забыл о том, где находится. Об этом заявил бывший польский премьер Лешек Миллер в беседе с порталом Onet.
«В Европе его аргументы о российской угрозе имеют действие. В США уже нет. <…> Зеленский попросту забыл, где находится», — отметил Миллер. «В Овальном кабинете он зашел слишком далеко, предположив, что отсутствие участия США в украинских вопросах может потянуть за собой последствия, связанные с Россией. Ни один американский президент не позволит ставить под сомнение силу и позицию его страны. Поэтому это была основная ошибка», — пояснил бывший политик.
По его мнению, дальнейшие переговоры между Зеленским и Трампом все еще возможны, но не факт, что это произойдет в ближайшее время. «Зеленский определенно хочет продолжить диалог, однако все зависит от решения Вашингтона. Это не так, что Зеленский может в любую минуту приехать в Белый дом, постучаться в двери и сказать: „Я здесь“, — подчеркнул Миллер.
НОВОСТИ
- 15:12 03.03.2025
- Президент Австрии привел к присяге правительственную коалицию АНП, СДПА и NEOS
- 14:58 03.03.2025
- Победители XIII Зимних спортивных игр «Роснефти» получили награды
- 14:32 03.03.2025
- Коллективный Запад распадается, но «партия войны» на Украине сильна — Песков
- 14:12 03.03.2025
- НАТО превратилась в наступательный альянс в конце 1990-х годов, заявил экс-посол США
- 14:00 03.03.2025
- В ВСУ признали потери личного состава в результате удара по полигону
- 13:32 03.03.2025
- ЦИК Абхазии утвердил окончательные итоги выборов президента, на которых избран Гунба
- 13:20 03.03.2025
- Перепалка в Вашингтоне показала правоту Путина в украинском вопросе — Песков
- 13:05 03.03.2025
- Один человек убит и четверо ранены в результате теракта на автовокзале в Хайфе
- 13:00 03.03.2025
- Поддержка Украины со стороны ЕС превратилась в «политическую какофонию» — Стубб
- 12:32 03.03.2025
- Перепалка Трампа с Зеленским знаменует конец коллективного Запада — WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать