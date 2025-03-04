Дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль сообщит дату послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, когда она будет определена. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы сообщим вам, когда эта дата будет определена», — сказал представитель Кремля.