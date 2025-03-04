15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дональд Трамп во время предыдущего президентского срока действительно сделал очень много против России, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова самого американского президента.

В одном из выступлений Трамп отверг обвинения насчет «пророссийской» позиции и заметил, что «ничего не принес России, кроме горя». Трамп напомнил, что при нем были введены санкции против Москвы и поставлены ракетные комплексы Javelin Киеву.

«Действительно, все хорошо помнят, что в предыдущий президентский срок Трампа было введено много санкций, начались поставки оружия на Украину. Это действительно было. В этом плане можно только согласиться», — заметил Песков.