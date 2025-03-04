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НОВОСТИ

Кремль согласен с Трампом, что тот «ничего не дал России, кроме горя»

15:00 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дональд Трамп во время предыдущего президентского срока действительно сделал очень много против России, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова самого американского президента.

В одном из выступлений Трамп отверг обвинения насчет «пророссийской» позиции и заметил, что «ничего не принес России, кроме горя». Трамп напомнил, что при нем были введены санкции против Москвы и поставлены ракетные комплексы Javelin Киеву.

«Действительно, все хорошо помнят, что в предыдущий президентский срок Трампа было введено много санкций, начались поставки оружия на Украину. Это действительно было. В этом плане можно только согласиться», — заметил Песков.

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