В Иркутске открылось первое в российских детских медучреждениях «умное» отделение

16:50

В Иркутской областной детской клинической больнице (ИОДКБ) открылась первая в детских медучреждениях России «умная» палата. Проект был реализован совместно со СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера).

Для удобства родителей в «умной» палате установлен смарт-телевизор Sber со встроенным виртуальным ассистентом на базе генеративного искусственного интеллекта GigaChat. Он отвечает родителям на вопросы по заболеванию, назначенным процедурам, консультирует по лекарствам и режиму их приема, объясняет результаты анализов. Цифровой помощник снижает тревожность родителей и уменьшает нагрузку на врача.

На экранах телевизоров выводят расписание каждого пациента. Так родители узнают в какое время им необходимо пройти с ребенком на процедуру. Кроме того, график публикуют на экране, который установили напротив поста медицинской сестры.

Также в палатах работает система видеонаблюдения. Камеры настроили на различные события. Например, если ребенок находится близко к краю кровати или не спит в сончас, постовая медицинская сестра получает соответствующее уведомление на планшет, чтобы в случае необходимости принять меры.

Для пациентов, их родителей, а также врачей разработали специальное предгоспитальное приложение. Сервис позволяет оптимизировать процесс подготовки и сбора документов перед госпитализацией. Он помогает медикам взаимодействовать с пациентами и их родителями дистанционно.

«Мы активно внедряем цифровые решения в медицинские учреждения региона, – отметил председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев. – Сегодня в ИОДКБ представлены «умные» палаты, оснащенные устройствами Сбера. Они помогают отслеживать состояние ребенка с момента поступления в больницу и до выписки, создавая ощущение комфорта и минимизируя стресс как для самого пациента, так и для его родителей».

«Не первый раз посещаю Иркутскую детскую областную больницу и отмечу, что она с каждым годом становится все технологичнее, – поделилась впечатлениями заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко. – В учреждении используют самые современные методы лечения и сопровождения пациентов. В «умных» палатах создали условия для комфортного пребывания детей и их родителей. Внедрение регионом таких методов, основанных на индивидуальном подходе и заботе о каждом пациенте, существенно повышает качество медицинского обслуживания».

«Мы понимаем, что большинство детей, которые проходят у нас лечение, приезжают из разных территорий Иркутской области, и хотим создать для них комфортные условия, – пояснил главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов. – Наша умная палата, в первую очередь, позволяет детям почувствовать себя в интересной обстановке, успокоиться. А для родителей это удобство получения всех необходимых процедур».