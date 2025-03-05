Четверо боевиков нейтрализованы в ходе КТО в Махачкале

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо боевиков, готовивших теракт в Каспийске на объекте МВД, ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«В результате проведенной ночью 5 марта оперативным штабом НАК в Республике Дагестан контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте региональногоуправления МВД России в городе Каспийске», — отметили в НАК. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

По имеющимся данным, деятельность банды координировалась членами запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».