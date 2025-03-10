Иран консультируется с РФ и Китаем по своей ядерной программе — глава МИД
10:20 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран проводит консультации с Россией и Китаем с целью укрепления доверия по отношению к иранской ядерной программе, чтобы добиться снятия санкций, введенных против исламской республики. Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Арагчи, соответствующее заявление опубликовано на его странице в соцсети X.
«Сейчас мы проводим консультации с „евротройкой“ (Великобритания, Германия и Франция — прим. ТАСС) — и отдельно с Россией и Китаем — на равных, а также на основе взаимного уважения. Цель заключается в том, чтобы изучить способы укрепления доверия и [достижения] большей прозрачности в отношении нашей ядерной программы в обмен на отмену [введенных против Ирана] незаконных санкций», — подчеркнул министр.
Он вновь заверил, что Тегеран «не будет вести переговоры под давлением и в [ситуации], когда его пытаются запугивать». По его словам, переговоры не имеют ничего общего с «устрашением и диктатом». Арагчи добавил, что иранская ядерная программа «всегда была и всегда будет носить исключительно мирный характер».
НОВОСТИ
- 11:05 10.03.2025
- Путин поручил освободить от призыва россиян, воевавших на стороне ДНР и ЛНР
- 11:00 10.03.2025
- Два британских дипломата лишены аккредитации в РФ за признаки разведработы
- 10:32 10.03.2025
- ВСУ перебрасывают резервы к Часовому Яру ДНР, не считаясь с потерями — Пушилин
- 10:05 10.03.2025
- Трамп считает, что США станут «снова богатыми» благодаря пошлинам
- 10:00 10.03.2025
- Кабмин РФ поддержал увеличение штрафов за перевозку детей без детских кресел
- 09:32 10.03.2025
- Будущий премьер Канады Марк Карни заявил, что не доверяет США
- 09:20 10.03.2025
- США почти возобновили предоставление Киеву разведданных — Трамп
- 09:05 10.03.2025
- КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:00 10.03.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 9 украинских БПЛА над регионами России
- 07:40 10.03.2025
- На всю территорию европейской части РФ пришла весна - Вильфанд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать