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Иран консультируется с РФ и Китаем по своей ядерной программе — глава МИД

10:20 10.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран проводит консультации с Россией и Китаем с целью укрепления доверия по отношению к иранской ядерной программе, чтобы добиться снятия санкций, введенных против исламской республики. Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Арагчи, соответствующее заявление опубликовано на его странице в соцсети X.

«Сейчас мы проводим консультации с „евротройкой“ (Великобритания, Германия и Франция — прим. ТАСС) — и отдельно с Россией и Китаем — на равных, а также на основе взаимного уважения. Цель заключается в том, чтобы изучить способы укрепления доверия и [достижения] большей прозрачности в отношении нашей ядерной программы в обмен на отмену [введенных против Ирана] незаконных санкций», — подчеркнул министр.

Он вновь заверил, что Тегеран «не будет вести переговоры под давлением и в [ситуации], когда его пытаются запугивать». По его словам, переговоры не имеют ничего общего с «устрашением и диктатом». Арагчи добавил, что иранская ядерная программа «всегда была и всегда будет носить исключительно мирный характер».

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