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НОВОСТИ

В ВСУ заявили, что потеряли линии снабжения в Курской области из-за давления ВС РФ — WP

11:32 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ перекрыли маршруты снабжения ВСУ в Курской области, из-за этого украинские военные находятся в очень тяжелой ситуации. Об этом сообщил военнослужащий 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«Ситуация сложная, потому что они контролируют маршруты снабжения», — сказал он газете The Washington Post. «Российские [военные] давят со всех сторон, это тяжело», — добавил другой украинский военный в беседе с изданием.

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