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Напавший на восьмиклассников в школе Нижнего Новгорода задержан — полиция

16:32 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали школьника, напавшего на восьмиклассников в школе Нижнего Новгорода, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Он задержан», — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту конфликта в школе в Сормовском районе Нижнего Новгорода, где школьник напал с ножом на одноклассников. По данным департамента образования, между учащимися произошел конфликт. Двух человек госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

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