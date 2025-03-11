Трамп заявил, что встречи представителей РФ и США по мирному урегулированию на Украине пройдут 11 и 12 марта

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Соединенные Штаты проведут встречи по мирному урегулированию на Украине 11 и 12 марта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него. Мы собираемся встретиться с ними [РФ] позже, сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся выработать соглашение. Но я думаю, что это прекращение огня очень важно», — сказал глава государства.