Трамп заявил, что встречи представителей РФ и США по мирному урегулированию на Украине пройдут 11 и 12 марта
22:40 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Соединенные Штаты проведут встречи по мирному урегулированию на Украине 11 и 12 марта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Речь идет о полном прекращении огня. Украина согласилась на него, и, надеюсь, Россия согласится на него. Мы собираемся встретиться с ними [РФ] позже, сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся выработать соглашение. Но я думаю, что это прекращение огня очень важно», — сказал глава государства.
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