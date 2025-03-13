Нефтеэкспорт из РФ в основном восстановился после санкций США - МЭА
15:00 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Последние санкции США повлияли на российский нефтеэкспорт, но после непродолжительной неопределенности объемы поставок в основном восстановились, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
«Масштабные санкции Министерства финансов США против российского энергосектора, о которых было объявлено 10 января 2025 года, затронули экспорт РФ. Однако после краткого периода неопределенности, экспортные объемы в основном восстановились», — отмечает МЭА.
Агентство пишет, что цены на нефть Urals FOB Baltic находятся ниже ценового потолка G7 и составляют около $55 за баррель, при этом дисконт на нефть ВСТО уменьшился, и ее стоимость превышает на $2-3 этот предел в $60.
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