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ЕСПЧ признал Украину виновной в непринятии мер по недопущению трагедии в Одессе в 2014 г.

17:00 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал украинские власти ответственными за непринятие мер по предотвращению насилия и спасению жизней людей во время событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов.

«Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека в связи с тем, что действующие власти не сделали все, что от них можно было ожидать, чтобы предотвратить насилие <…>, остановить насилие после его начала и обеспечить своевременные меры по спасению людей», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда. Кроме того, подчеркивается, что киевские власти не провели должного расследования по итогам событий в Одессе.

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