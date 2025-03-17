В этом году в Подмосковье открыли восемь образовательных учреждений, до конца месяца введут еще три

20:35

Фото пресс-службы правительства Московской области



Образование стало одной из тем совещания, которое губернатор Московской областипровел с руководящим составом регионального правительства и главами. Обсуждалось строительство образовательных учреждений, подготовка к ЕГЭ и заключительному этапу школьной Олимпиады, привлечение учителей и другие вопросы, решать которые помогает национальный проект «Молодежь и дети».

«С 1 апреля у нас начинается запись в школы. В своё время была проделана достаточно заметная работа, чтобы это было удобно родителям. Мы видим рост числа детей, которые пойдут в 1 класс в сентябре, особенно в прилегающих к Москве территориях. Нам важно обеспечить всех учащихся местами, для этого ведем также строительство новых образовательных комплексов, продолжаем реализацию президентского проекта по капитальному ремонту школ, – сказал Андрей Воробьёв. – Также очень важна вовлеченность всей нашей команды в работу по поиску учителей. Мы заинтересованы, чтобы к нам приезжали специалисты, которые обладают хорошими навыками».

Губернатор отметил, что у жителей вызывает беспокойство ситуация, когда в школах Подмосковья обучаются дети мигрантов, плохо или вообще не говорящие по-русски. Таких учащихся не будут допускать к учебе в Подмосковье: «Еще одна чувствительная тема, по которой обращаются к нам жители, касается детей иностранных граждан. Вы знаете, что принято соответствующее решение в нашей стране и в Подмосковье в частности».

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес добавила, что с 1 апреля меняются федеральные правила приема в школу детей иностранных граждан.

«Работы ведутся совместно с ГУРБ и МВД на предмет проверки законности пребывания семьи иностранного гражданина на территории Московской области и наличие необходимых документов. При соблюдении всех правил, дети пройдут обязательное тестирование по русскому языку и только после этого при наличии свободных мест в образовательных учреждениях будет принято решение об их зачислении в школы», – отметила руководитель ведомства.

С начала года в Подмосковье открыли 3 новые школы – в д. Ермолино (Ленинский округ), д. Нагорное (Мытищи) и мкр. 10А (Реутов). Каждой из них рассчитана на 1100 мест.

Также были введены 5 детских садов, общей вместимостью более 1000 мест – в Ленинском, Реутове, Красногорске, Домодедове, Богородском округах. В марте планируется запустить ещё три: в Балашихе на 220 малышей и две в Одинцовском – на 60 и 120 учащихся.

Всего в этом году в Московской области планируется открыть 71 образовательный объект – 30 школ (почти на 25 000 мест) и 41 детский сад (на 8 800 малышей).

В этом году ЕГЭ в Московской области будут сдавать 35,5 тысяч выпускников, что почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом. Ребята уже определились с выбором предметов – наибольший прирост наблюдается по профильной математике, информатике, физике, биологии и химии.

Для допуска к единому государственному экзамену выпускникам 11-х классов необходимо было написать итоговое сочинение. Практически 99% из них с заданием справились, для остальных предусмотрен заключительный день – 9 апреля.

Последний звонок в этом году состоится 24 мая. Школьные выпускные – 28 июня.

В конце февраля завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВСОШ). В нем приняли участие около 19 тысяч ребят. На заключительный этап приглашены 690 учащихся – это на 145 больше по сравнению с прошлым годом.

Сегодня на площадке «Физтех-лицея» им. П.Л. Капицы в Долгопрудном стартовал заключительный этап ВСОШ по астрономии, который продлится до 24 марта. В нем принимают участие более 300 ребят из 49 регионов. Ранее Подмосковье уже дважды принимало заключительные этапы Всероссийской олимпиады – в 2023 году по литературе, в 2024-м – по английскому языку.

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес сообщила, что в новом учебном году за парты впервые сядут 106 000 детей. Совсем скоро стартует запись в первый класс.

«Первая волна продлится по 30 июня. Она предусмотрена для детей, проживающих на закрепленной за школой территории; детей, имеющих льготы; а также детей, у которых старшие братья или сестры уже обучаются в желаемой школе. Вторая волна – с 6 июля по 5 сентября. Там будут зачисляться дети, которые не проживают на закрепленной территории, а также те, кто не успел подать заявку в первый период приема. Заявление, как всегда, подается на региональном портале госуслуг», – сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

На совещании также обсудили тему привлечения учителей. С начала года в образовательные учреждения Подмосковья было принято почти 300 педагогов. Сейчас в банке вакансий находится свыше 1 600 кандидатов.