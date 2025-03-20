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ВСУ направляют под Часов Яр кадровых западных военных под видом наемников — депутат Думы

09:20 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев пытается как можно дольше удержать Часов Яр и Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР), направляя туда кадровых военнослужащих армий западных стран под видом иностранных наемников. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«В Часов Яр и Красноармейск постоянно идут пополнения резервов ВСУ, не только оружия, но и личного состава, в том числе — наемников. Под видом наемников прибывают регулярные подразделение из Германии, Польши, Болгарии, Чехии. Это военнослужащие регулярных подразделений, которые у себя оформляют отпуска. Они пребывают туда отрабатывать все навыки боевого применения, полученные в своих подразделениях», — сказал собеседник агентства.

По данным Игоря Кимаковского — советника главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ также перебрасывают к линии боевого соприкосновения в Донбассе подразделения, выведенные с территории Курской области, в основном речь идет о штурмовых группах и подразделениях БПЛА.

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