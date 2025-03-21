Конфискация замороженных активов РФ стала бы «актом войны» — премьер Бельгии
16:32 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфискация Евросоюзом $210 млрд замороженных российских активов будет восприниматься как «акт войны» в случае реализации и повлечет за собой серьезные последствия. Такое мнение выразил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.
«Мы не живем в мире фантазий. Мы живем в реальном мире, где если ты забираешь у кого-то 200 млрд евро, то наступают последствия», — приводит его слова европейское издание Politico.
Он также отметил, что нельзя просто «представить замороженные и заблокированные активы как маленькую копилку <…>, которую можно просто разбить молотком, а затем достать деньги и потратить их на что угодно, <…> потому что это не так просто».
Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них порядка $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд.
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