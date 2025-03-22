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НОВОСТИ

Литва заявила о намерении минировать границу с Белоруссией и Россией

19:30 22.03.2025 Источник: Интерфакс

Литва планирует усилить защиту своей границы с Белоруссией и Калининградской областью России, заявили в субботу в литовском Минобороны.

"Министр (министр национальной обороны Довиле Шакалене - ИФ) приняла в Вильнюсе министров обороны стран Балтии. Обновлен формат польско-литовского Совета министров обороны. В ходе таких встреч было инициировано обсуждение вопроса обновления и расширения концепции контрмобильности - на основе польского примера северо-восточный фланг мог бы быть усилен несколькими слоями укреплений, включая, помимо прочего, противопехотные и противотанковые мины", - говорится в сообщении.

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