Литва заявила о намерении минировать границу с Белоруссией и Россией

19:30 Источник: Интерфакс

Литва планирует усилить защиту своей границы с Белоруссией и Калининградской областью России, заявили в субботу в литовском Минобороны.

"Министр (министр национальной обороны Довиле Шакалене - ИФ) приняла в Вильнюсе министров обороны стран Балтии. Обновлен формат польско-литовского Совета министров обороны. В ходе таких встреч было инициировано обсуждение вопроса обновления и расширения концепции контрмобильности - на основе польского примера северо-восточный фланг мог бы быть усилен несколькими слоями укреплений, включая, помимо прочего, противопехотные и противотанковые мины", - говорится в сообщении.