Литва заявила о намерении минировать границу с Белоруссией и Россией
19:30 22.03.2025 Источник: Интерфакс
Литва планирует усилить защиту своей границы с Белоруссией и Калининградской областью России, заявили в субботу в литовском Минобороны.
"Министр (министр национальной обороны Довиле Шакалене - ИФ) приняла в Вильнюсе министров обороны стран Балтии. Обновлен формат польско-литовского Совета министров обороны. В ходе таких встреч было инициировано обсуждение вопроса обновления и расширения концепции контрмобильности - на основе польского примера северо-восточный фланг мог бы быть усилен несколькими слоями укреплений, включая, помимо прочего, противопехотные и противотанковые мины", - говорится в сообщении.
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