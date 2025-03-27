Фрилансеры в РФ чаще всего зарабатывают до 10 тыс. рублей в месяц — опрос
10:00 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около половины опрошенных россиян, которые подрабатывают на фрилансе, имеют доход до 10 тыс. рублей в месяц, только 4% зарабатывают свыше 100 тыс. рублей, следует из опроса «СберНПФ», «Работа.ру» и сервиса «Подработка» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
Отмечается, что почти треть (29%) опрошенных россиян оказывают услуги как частные лица. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 5 п. п. При этом для 25% из них это подработка, а для 4% — основной заработок.
«Около половины респондентов (49%) получают доход от подработки до 10 тыс. рублей в месяц. 28% зарабатывают до 30 тыс. рублей, каждый десятый — до 50 тыс. рублей. Еще почти столько же (9%) получают до 100 тыс. рублей, 4% — свыше 100 тыс. рублей», — указано в исследовании.
Самой популярной для фриланса оказалась сфера ремонта, на долю которой приходится 16% голосов опрошенных. В топ-5 также вошли: копирайтинг (12%), маркетинг и PR (11%), программирование и разработка (10%), репетиторство (9%).
При этом только четверть (26%) опрошенных фрилансеров знают, как формируется пенсия у самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Остальные представляют это в общих чертах (32%) или ничего не знают об этом (42%). Однако почти половина работающих на себя формирует долгосрочные сбережения (49%).
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