Европа без США не сможет обеспечить гарантии мира на Украине — Орбан
11:05 28.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз не сможет в одиночку без участия США обеспечить гарантии соблюдения мирного соглашения, которое может быть заключено между Россией и Украиной. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.
Он напомнил, что в свое время две крупнейшие европейские страны — Франция и Германия — участвовали в подготовке Минских соглашений по урегулированию положения на Украине, однако их выполнить не удалось. «Оказалось, что европейской гарантии, французско-немецкой гарантии было недостаточно. Оказалось, что у Европы недостаточно сил и авторитета, чтобы обеспечить соблюдение такого мирного соглашения», — сказал глава правительства.
«Если европейцам это не под силу, то давайте посмотрим, что еще можно сделать. В это дело должна быть вовлечена Америка. Она крупнее, сильнее, у нее больше шансов добиться успеха и мира», — заявил Орбан.
«Я думаю, что нам не остается ничего другого, кроме как всеми силами поддержать стремление Америки к миру», — добавил премьер. По его словам, сейчас такой позиции в основном придерживается только Венгрия, но ряд других стран, в том числе Словакия и Италия, также начинают об этом задумываться и корректировать свой подход к урегулированию украинского конфликта.
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